Civiche Benemerenze 2026 c' è tempo fino al 20 febbraio per le proposte di enti istituzioni associaizoni e cittadini

Fino al 20 febbraio, enti, istituzioni, associazioni e cittadini possono presentare proposte per le Civiche Benemerenze 2026. L’amministrazione comunale di Ancona conferma il suo impegno a riconoscere e valorizzare le realtà che contribuiscono alla comunità, in occasione della festa patronale del 4 maggio. Un’opportunità per segnalare figure e iniziative meritevoli di riconoscimento, rafforzando il legame tra cittadini e istituzioni.

Verranno conferite nell'ambito della festa patronale del 4 maggio. Le proposte vanno trasmesse con la tradizionale modalità del formato cartaceo, oppure a mezzo Pec o via web sul sito del comune ANCONA - Anche quest’anno l’amministrazione comunale rinnova l’impegno a conferire le civiche benemerenze in occasione della ricorrenza della festa patronale del 4 maggio. Alle Autorità, agli assessori e consiglieri comunali, ad enti e associazioni, e contestualmente a tutta la cittadinanza, l'invito a formulare entro il 20 febbraio prossimo proposte per le civiche benemerenze per l'anno in corso.🔗 Leggi su Anconatoday.it

