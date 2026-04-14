Dal 7 ottobre alla pace possibile Quando la speranza vive dentro di noi

Il 4 dicembre 2025 abbiamo incontrato Yonatan Zeigen, attivista israeliano. Sua madre, Vivian Silver, era nota pacifista israeliana e è stata uccisa da Hamas nel kibbutz Be’eri il 7 ottobre 2023. Da allora, Zeigen si impegna per promuovere la pace e la convivenza tra le comunità. La sua testimonianza si inserisce in un percorso di riflessione sul conflitto e sulla ricerca di soluzioni possibili.

Il 4 dicembre 2025 abbiamo incontrato Yonatan Zeigen, attivista israeliano. Sua madre Vivian Silver era una famosa pacifista israeliana, uccisa da Hamas nel kibbutz Be’eri il 7 ottobre 2023. Prima di questo tragico evento, Yonatan non aveva mai pensato di abbracciare la missione che invece ha spinto sua madre a esporsi per anni a favore del processo di pace tra israeliani e palestinesi. Lui è cresciuto in un kibbutz, una comunità agricola dove tutti collaborano. Vivere lì è stata un’esperienza unica per Yonatan, ma per le posizioni politiche della madre è stato anche complicato. Lui ricorda con affetto la diffusa solidarietà, ma è lì che ha capito di essere diverso dagli altri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal 7 ottobre alla pace possibile. Quando la speranza vive dentro di noi Leggi anche: Bombardamenti in Iran: quando la guerra ci costringe a cercare la pace dentro noi stessi Melicucco. Quando un papà vive dentro di te: la memoria che trasformaCosa significa davvero ricordare un papà che non c’è più? Per me non è soltanto un ricordo, non è una lacrima d’argento che si scioglie al sole, né... Inside the Vatican: Who really holds the power Argomenti più discussi: Dal 7 ottobre alla pace possibile. Quando la speranza vive dentro di noi; Il Pd di Milano chiede di rompere il gemellaggio con Tel Aviv. Intervista a Emanuele Fiano (11.04.2026); Israele e i dilemmi di Netanyahu: la dottrina della guerra permanente, il silenzio sulla tregua (che non si applica al Libano), le mosse subite dell'amico Donald; Sorgente di vita, in marcia per la pace. E in attesa della Festa de Lo Pan Ner a ottobre 2026… si riaccende l’antico forno di Frachiamo, bella borgata di Sparone (Torino)! #visitcanavese #escursioneguidata #frachiamo #forno #murettiasecco facebook The Strokes, l’unica data italiana è a Bologna il 17 ottobre 2026 all'Unipol Arena: come e quando acquistare il biglietto x.com