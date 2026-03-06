Bombardamenti in Iran | quando la guerra ci costringe a cercare la pace dentro noi stessi

Da sabato 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto bombardamenti in Iran, causando numerose vittime di cui le cifre variano a seconda delle fonti. L’intervento militare ha attirato l’attenzione internazionale e ha alimentato discussioni sul conflitto in corso. Le operazioni continuano e il numero di vittime rimane difficile da verificare con precisione.