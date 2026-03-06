Bombardamenti in Iran | quando la guerra ci costringe a cercare la pace dentro noi stessi
Da sabato 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto bombardamenti in Iran, causando numerose vittime di cui le cifre variano a seconda delle fonti. L’intervento militare ha attirato l’attenzione internazionale e ha alimentato discussioni sul conflitto in corso. Le operazioni continuano e il numero di vittime rimane difficile da verificare con precisione.
Da sabato 28 febbraio gli Stati Uniti e Israele bombardano l’Iran. Le cifre dei morti sono contestate. Chi sta da una parte e chi dall’altra litiga sul numero delle bambine morte in una scuola elementare femminile. Non sul fatto che siano morte. Una scuola. Con le sedie piccole e i disegni appesi ai muri. Un drone pilotato da un soldato stupido, pieno di sé, a migliaia di chilometri di distanza, ha cancellato tutto. Il soldato è tornato a casa per cena. Le bambine no. E mentre scrivo, altri droni volano. Cosa abbiamo noi di diverso da un insegnante iraniano? Cosa hanno le nostre bambine di diverso da quelle bambine? Niente. La distanza geografica non è più una protezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Durante le Olimpiadi ci siamo riconnessi con noi stessi e con il nostro essere un popolo. Che non si celebra, ma quando ce la fa ci sorprende
Leggi anche: Iran, la guerra si allarga. Bombardamenti su Israele, Dubai e Doha. Schizza il prezzo del petrolio, quotazioni alle stelle
USA e Israele attaccano Iran, come reagirà Teheran Dalla guerra civile al cambio di governo
Approfondimenti e contenuti su Bombardamenti in Iran quando la guerra....
Temi più discussi: Iran, ucciso Khamenei. Continuano i bombardamenti Usa-Israele; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Bombardamenti in Iran e Libano, Teheran colpisce l’ambasciata statunitense a Riyadh.
Il bombardamento su una scuola elementare femminile in IranSecondo i media iraniani sono state uccise più di 160 persone, in gran parte studenti, il numero più alto finora in un singolo attacco ... ilpost.it
Missile dall'Iran verso la Turchia: cosa succede se un paese Nato viene attaccato e quando scatta l'articolo 5Spesso citato ma raramente attivato, questo articolo rappresenta il cuore pulsante dell'Alleanza. Ma quando e come viene attivato? Vediamoci chiaro ... today.it
Al sesto giorno della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran il conflitto continua ad allargarsi, coinvolgendo più fronti. A Beirut, in Libano, l’esercito israeliano ordina ai residenti dei sobborghi meridionali di evacuare, anticipando bombardamenti più intensi contro a - facebook.com facebook
#Tg2000 - #Iran, nuovi #bombardamenti. #Pasdaran rivendicano abbattimento caccia Usa #5marzo #Tg2000 #IranWar #IranIsraelWar #StatiUniti #Trump #Khamenei #Libano #Israele @tg2000it x.com