Bombardamenti in Iran | quando la guerra ci costringe a cercare la pace dentro noi stessi

Da ilfattoquotidiano.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto bombardamenti in Iran, causando numerose vittime di cui le cifre variano a seconda delle fonti. L’intervento militare ha attirato l’attenzione internazionale e ha alimentato discussioni sul conflitto in corso. Le operazioni continuano e il numero di vittime rimane difficile da verificare con precisione.

Da sabato 28 febbraio gli Stati Uniti e Israele bombardano l’Iran. Le cifre dei morti sono contestate. Chi sta da una parte e chi dall’altra litiga sul numero delle bambine morte in una scuola elementare femminile. Non sul fatto che siano morte. Una scuola. Con le sedie piccole e i disegni appesi ai muri. Un drone pilotato da un soldato stupido, pieno di sé, a migliaia di chilometri di distanza, ha cancellato tutto. Il soldato è tornato a casa per cena. Le bambine no. E mentre scrivo, altri droni volano. Cosa abbiamo noi di diverso da un insegnante iraniano? Cosa hanno le nostre bambine di diverso da quelle bambine? Niente. La distanza geografica non è più una protezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bombardamenti in iran quando la guerra ci costringe a cercare la pace dentro noi stessi
© Ilfattoquotidiano.it - Bombardamenti in Iran: quando la guerra ci costringe a cercare la pace dentro noi stessi

Leggi anche: Durante le Olimpiadi ci siamo riconnessi con noi stessi e con il nostro essere un popolo. Che non si celebra, ma quando ce la fa ci sorprende

Leggi anche: Iran, la guerra si allarga. Bombardamenti su Israele, Dubai e Doha. Schizza il prezzo del petrolio, quotazioni alle stelle

USA e Israele attaccano Iran, come reagirà Teheran Dalla guerra civile al cambio di governo

Video USA e Israele attaccano Iran, come reagirà Teheran? Dalla guerra civile al cambio di governo

Approfondimenti e contenuti su Bombardamenti in Iran quando la guerra....

Temi più discussi: Iran, ucciso Khamenei. Continuano i bombardamenti Usa-Israele; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Bombardamenti in Iran e Libano, Teheran colpisce l’ambasciata statunitense a Riyadh.

Il bombardamento su una scuola elementare femminile in IranSecondo i media iraniani sono state uccise più di 160 persone, in gran parte studenti, il numero più alto finora in un singolo attacco ... ilpost.it

bombardamenti in iran quandoMissile dall'Iran verso la Turchia: cosa succede se un paese Nato viene attaccato e quando scatta l'articolo 5Spesso citato ma raramente attivato, questo articolo rappresenta il cuore pulsante dell'Alleanza. Ma quando e come viene attivato? Vediamoci chiaro ... today.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.