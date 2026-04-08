A Melicucco si riflette sul significato di ricordare un padre scomparso, un’esperienza che va oltre il semplice ricordo. È una memoria che si manifesta attraverso emozioni e sensazioni, senza bisogno di parole o immagini nitide. La narrazione personale si intreccia con il modo in cui si conserva il legame con chi non è più presente, trasformando il ricordo in qualcosa di vivo e persistente nel tempo.

Cosa significa davvero ricordare un papà che non c’è più? Per me non è soltanto un ricordo, non è una lacrima d’argento che si scioglie al sole, né una presenza silenziosa legata al tempo. È una voce che continua a parlarmi anche quando il mondo sembra fermarsi. È un gesto che riaffiora nei momenti più inaspettati, un richiamo che vive dentro di me, costante e discreto. Ho imparato che un ricordo non è assenza: è trasformazione. Si manifesta nelle scelte che faccio, nella forza che trovo dentro di me, nel modo in cui guardo le cose e le persone. Mio padre non smette di esistere; diventa radice, memoria viva, e soprattutto cuore. Rimane in un luogo intimo, dove continua a vivere con me, accompagnando ogni passo, ogni decisione, ogni emozione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Melicucco. Quando un papà vive dentro di te: la memoria che trasforma

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