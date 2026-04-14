Dai Pearl Jam a Justin Bieber | ecco come si è ridotto il Coachella in 27 anni

Il Coachella Festival, nato 27 anni fa, si è trasformato nel corso degli anni, passando da un evento relativamente modesto a uno dei festival musicali più noti al mondo. Nel tempo ha visto salire sul palco artisti di varia provenienza e genere, tra cui band come Pearl Jam e cantanti come Justin Bieber. La crescita dell’evento è stata accompagnata da cambiamenti nelle modalità di partecipazione e nelle dimensioni complessive dell’organizzazione.

Il Coachella Festival compie ventisette anni. E il modo migliore per celebrarli è raccontare come è ridotto. Tutto comincia con delle immagini. Scorrono sui social le riprese del set dei Nine Inch Nails e mi ritrovo ancora una volta ingolosito. Ho perso il conto di quante volte ho visto Trent Reznor: l’ultima, con Boys Noize, a Zurigo. È inutile, non ci si abitua. È uno di quei live che ti restano addosso e basta. Il Coachella esiste grazie a un atto di resistenza che i suoi organizzatori hanno tradito nel tempo. Il 5 novembre 1993 i Pearl Jam suonano all’Empire Polo Club di Indio davanti a 25.000 persone per evitare le commissioni sconsiderate di Ticketmaster, che già allora infarciva il prezzo finale di commissioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dai Pearl Jam a Justin Bieber: ecco come si è ridotto il Coachella in 27 anni Al via il Coachella Festival: da Sabrina Carpenter a Justin Bieber, ecco i concerti più attesiAnche se da anni si parla di una kermesse un po’ in declino rispetto ai fasti del passato, si tratta comunque di un appuntamento irrinunciabile, non... Justin Bieber torna dal vivo al Coachella dopo 4 anni: felpa, laptop e YouTube sul palco. Uno show divisivo di cui si parlerà a lungoC’era una volta un ragazzino canadese che pubblicava le sue cover su YouTube e sognava di diventare una stella.