Dalla castagna rossa alle polpette di alici | 28 eccellenze del Lazio diventano Prodotti agroalimentari tradizionali

Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste ha appena ufficializzato 28 nuovi “Prodotti agroalimentari tradizionali” del Lazio, tra cui spiccano la castagna rossa e le polpette di alici, riconoscimenti arrivati dopo un’attenta valutazione delle tradizioni locali e delle ricette autentiche della regione.

Carni, prodotti vegetali, formaggi e paste fresche sono stati riconosciuti dal Ministero come alimenti caratteristici del territorio. Ecco quali sono Nell'ultimo elenco pubblicato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Masaf) figurano 28 nuovi "Prodotti agroalimentari tradizionali". Il Lazio sale così a 520 PAT e rafforza la sua posizione, dietro la Campania, come seconda regione d'Italia per il numero di eccellenze gastronomiche. A rafforzare la posizione del Lazio contribuiscono eccellenze alimentari di tutte e cinque le provincie: formaggi, prodotti da forno, paste fresche, carni e vegetali.