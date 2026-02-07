LabMonza | I monzesi continueranno a trovare le loro medicine nelle farmacie comunali

Le farmacie comunali di Monza resteranno aperte con i loro stessi farmaci di sempre. Dopo una settimana di polemiche, i monzesi possono stare tranquilli: non ci saranno cambiamenti e le 11 farmacie comunali continueranno a fornire i farmaci abituali. La notizia mette fine alle tensioni sollevate dalle discussioni sulla possibile esclusione di medicine israeliane dagli scaffali.

Niente medicine israeliane nelle farmacie comunali di Monza: una settimana di polemiche, levate di scudi da parte della politica e timori da parte di molti cittadini preoccupati di non trovare più nelle undici farmacie comunali di Monza quei farmaci che da sempre utilizzano. Perché sono prodotti.

