Dividendi di ConAmi Sì di Vacchi al piano Uil | Quei soldi al sociale contro il caro bollette

Un consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha espresso il suo parere sulla distribuzione dei dividendi di Con.Ami, ricordando che circa 17 milioni di euro sono attesi dall’ente. In particolare, ha suggerito che una parte di queste risorse potrebbe essere indirizzata a iniziative sociali, come il sostegno alle famiglie colpite dal caro bollette. La discussione riguarda anche la necessità di pianificare strategie a lungo termine invece di concentrarsi esclusivamente sull’emergenza.

Sì alla redistribuzione dei dividendi, ma con una strategia capace di guardare oltre l’emergenza. Nicolas Vacchi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e candidato sindaco del centrodestra, interviene sul tema dei quasi 17 milioni di euro attesi dal Con.Ami quali dividendi di Hera, rilanciando il confronto aperto nei giorni scorsi dalla Uil sul loro utilizzo. "È un dibattito meritevole – premette l’aspirante primo cittadino appoggiato da FdI e FI ma non dalla Lega, che sostiene invece la civica Paola Lanzon –. E condividiamo la necessità che queste risorse tornino a cittadini e imprese. Ma serve fare un passo in più: la gestione non può essere solo contabile, deve essere improntata a equità e visione strategica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dividendi di Con.Ami. Sì di Vacchi al piano Uil: "Quei soldi al sociale contro il caro bollette" Temi più discussi: Con.Ami, dividendi da partecipate. La Uil: Vanno usati per le bollette; Dividendi di Con.Ami. Sì di Vacchi al piano Uil: Quei soldi al sociale contro il caro bollette; ConAmi dividendi da partecipate La Uil | Vanno usati per le bollette. Dividendi di Con.Ami. Sì di Vacchi al piano Uil: Quei soldi al sociale contro il caro bolletteIl candidato sindaco del centrodestra condivide la linea del sindacato La gestione non può essere solo contabile, ma improntata all’equità. I profitti delle multiutility non siano una semplice partit ... msn.com Con.Ami, dividendi da partecipate. La Uil: Vanno usati per le bolletteL’appello del sindacato: Fase complessa, serve una discussione istituzionale e sociale immediata ... msn.com Uil: «Caro-bollette, un fondo comunale con i dividendi Hera» x.com DIVIDENDI E PEX, IL LEGISLATORE CORREGGE UN ERRORE Con l’art. 11 del D.L. 38/2026 il legislatore ha cancellato, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, la soglia minima del 5% o del valore fiscale di 500.000 euro che la legge di bilancio aveva in - facebook.com facebook