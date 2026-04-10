Dividendi Hera e Iren la Uil chiede ai Comuni di intervenire | Gli utili tornino ai cittadini per il caro bollette

La Uil ha chiesto ai Comuni di intervenire sui dividendi delle multiutility, evidenziando come quasi tre milioni di euro destinati a Rimini dovrebbero essere utilizzati per aiutare famiglie, lavoratori e pensionati ad affrontare il caro bollette. La richiesta arriva in un momento in cui le risorse economiche sono considerate fondamentali per far fronte alle difficoltà legate all’aumento dei costi energetici.

Quasi tre milioni di euro per Rimini dai dividendi delle multiutility, ma per la Uil queste risorse devono avere una destinazione chiara: sostenere famiglie, lavoratori e pensionati alle prese con il caro bollette. Il sindacato chiede di aprire subito un confronto per utilizzare parte degli utili. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Dividendi di Con.Ami. Sì di Vacchi al piano Uil: "Quei soldi al sociale contro il caro bollette"Sì alla redistribuzione dei dividendi, ma con una strategia capace di guardare oltre l’emergenza. Si parla di: Con.Ami, dividendi da partecipate. La Uil: Vanno usati per le bollette. DIVIDENDI HERA, UIL: VALORI IN CRESCITA, DESTINARLI A CHI E’ IN DIFFICOLTA’Nel video l’intervista a Roberto Rinaldi, Coordinatore UIL Modena Redistribuire i dividendi in crescita di Hera alle persone in difficoltà economica a causa del costo dell’energia, sempre più elevato. tvqui.it Hera e Iren. Uil Rimini: Usare utili per calmierare bollette di famiglie e pensionatiCon l'aumento vertiginoso di carburanti ed energia che fanno salire le bollette, le famiglie non riescono più a far quadrare i conti. L'Uil Rimini lancia una ... chiamamicitta.it