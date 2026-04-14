Da Zucchero a Francesca Albanese i vip dell' odio contro Israele

Da Zucchero a Francesca Albanese, diverse figure pubbliche hanno espresso commenti o posizioni che sono stati interpretati come critiche o attacchi contro Israele. La data del 7 ottobre 2023 segna un punto di svolta in cui alcuni personaggi noti hanno condiviso pubblicamente opinioni che hanno suscitato reazioni e discussioni sui social e sui media tradizionali. Le dichiarazioni e le prese di posizione di queste personalità hanno alimentato un dibattito acceso sul tema.

La forma più tipica dell’ideologia contemporanea è da tempo, diciamo pure dal 7 ottobre 2023, quel racconto furbetto, copia&incollato, a rischio zero e fatturato alto, che assicura la totale empatia con “l’ebreo” in quanto tale, l’ebreo disincarnato o al massimo ricordato a reti unificate una volta all’anno, salvo poi individuare la fonte di tutti i guasti, di tutte le devastazioni, di tutto il Male del mondo. Nello Stato degli ebrei. Per carità non chiamatelo antisemitismo, anzitutto perché vi aggrediscono mediaticamente e giudiziariamente, in secundis perché in effetti siamo fuori dai bordi dell’ideologia novecentesca, dura e dichiaratamente totalitaria.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Da Zucchero a Francesca Albanese, i vip dell'odio contro Israele Leggi anche: Anche Parigi non ne può più. "Albanese deve dimettersi per l'odio contro Israele" Cosa ha detto Francesca Albanese contro Israele«Il fatto che invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo l’abbia armato, gli abbia fornito scuse politiche, copertura politica, sostegno...