La Francia chiede che Francesca Albanese venga allontanata dall’Onu. La richiesta arriva nel giorno in cui l’Italia celebra la sua beatificazione nei cinema italiani. Parigi critica duramente le posizioni dell’esperta e chiede la sua dimissione, accusandola di diffondere odio contro Israele. La polemica si accende nel momento in cui Albanese viene celebrata in patria.

Nel giorno in cui Francesca Albanese è (auto)beatificata nei cinema italiani, la Francia chiede la sua cacciata dall'Onu. Una rimozione ampiamente meritata, dopo il caso raccontato dal Giornale nei giorni scorsi: lo sciagurato intervento della relatrice Onu all'Al Jazeera Forum, kermesse del network islamista cui hanno partecipato anche un ministro iraniano e il capo di Hamas Khaled Meshaal. Dopo anni di odio contro Israele, Albanese nel suo discorso di sabato ha additato "un nemico comune dell'umanità". Per come mezzo mondo l'ha intesa (molti politici europei, anche italiani, e le istituzioni ebraiche di mezzo mondo), quella ennesima ma inaudita demonizzazione era riferita proprio allo Stato ebraico, e sono arrivate reazioni sdegnate: non solo del governo israeliano, anche dell'ambasciatore Usa all'Onu e di decine di deputati francesi che ne hanno chiesto le dimissioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Anche Parigi non ne può più. "Albanese deve dimettersi per l'odio contro Israele"

Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite che ha scatenato le polemiche con le sue parole contro Israele.

Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese.

