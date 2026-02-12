cosa ha detto francesca albanese contro israele

Francesca Albanese critica duramente il supporto internazionale a Israele. La giovane docente italiana punta il dito contro il fatto che, invece di fermare le azioni di Israele, il resto del mondo abbia scelto di armare, scusare e sostenere economicamente lo Stato. Albanese si chiede perché si sia preferito coprire le mosse di Israele invece di cercare di fermarle.

«Il fatto che invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo l’abbia armato, gli abbia fornito scuse politiche, copertura politica, sostegno economico e finanziario è una sfida». È un passaggio dell’intervento della relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi, Francesca Albanese, al Forum di Al Jazeera del 7 febbraio scorso. S i tratta di parole che hanno suscitato la richiesta di dimissioni da parte della Francia. «Il fatto che la maggior parte dei media nel mondo occidentale abbia amplificato la narrazione pro-apartheid e pro-genocidio è una sfida - prosegue il discorso di Albanese, come ricostruisce l’Ansa - Allo stesso tempo qui risiede anche l’opportunità. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

La Francia si è scagliata contro Francesca Albanese dopo le sue dichiarazioni su Israele.

Il governo francese ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati.

