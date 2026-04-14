Da Stranger Things a The Crown passando dai titoli che hanno lanciato la piattaforma

Da iodonna.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix è arrivata in Italia il 22 ottobre 2015, segnando l'inizio di un nuovo modo di guardare le serie televisive. Nel corso di dieci anni, la piattaforma ha prodotto e distribuito titoli di diversi generi, tra cui thriller, commedie romantiche, crime e drammi sociali. Tra le produzioni più note ci sono serie come

N etflix è arrivata ufficialmente in Italia il 22 ottobre 2015. Dieci anni di streaming, di thriller rom-com crime ritratti sociali che hanno segnato da subito la storia della serialità con Orange is the new black,   Narcos e Sense8. E poi House of Cards, forse la serie che ha dato la vera popolarità a Netflix, grazie all’interpretazione di Kevin Spacey e a una trama irresistibile e diabolica. Film hot ed erotici: quindici titoli da vedere su Netflix X Leggi anche › Le migliori serie thriller Netflix da vedere adesso Subito dopo è arrivata Stranger Things, forse il successo più grande della piattaforma.  Iniziata nel 2016, è finita solamente a capodanno del 2026, e con un cast ormai adulto.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Da "Stranger Things" a "The Crown", passando dai titoli che hanno lanciato la piattaforma

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