Netflix è arrivata in Italia il 22 ottobre 2015, segnando l'inizio di un nuovo modo di guardare le serie televisive. Nel corso di dieci anni, la piattaforma ha prodotto e distribuito titoli di diversi generi, tra cui thriller, commedie romantiche, crime e drammi sociali. Tra le produzioni più note ci sono serie come

N etflix è arrivata ufficialmente in Italia il 22 ottobre 2015. Dieci anni di streaming, di thriller rom-com crime ritratti sociali che hanno segnato da subito la storia della serialità con Orange is the new black, Narcos e Sense8. E poi House of Cards, forse la serie che ha dato la vera popolarità a Netflix, grazie all’interpretazione di Kevin Spacey e a una trama irresistibile e diabolica. Film hot ed erotici: quindici titoli da vedere su Netflix X Leggi anche › Le migliori serie thriller Netflix da vedere adesso Subito dopo è arrivata Stranger Things, forse il successo più grande della piattaforma. Iniziata nel 2016, è finita solamente a capodanno del 2026, e con un cast ormai adulto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da "Stranger Things" a "The Crown", passando dai titoli che hanno lanciato la piattaforma

«Stranger Things»: la comunità che salvaAmbientata nella cittadina fittizia di Hawkins, in Indiana, la trama di Stranger Things si articola attorno a un gruppo di preadolescenti e...

Una battaglia dopo l’altra e Stranger Things hanno dominato lo streaming in Italia a Gennaio 2026JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da...

Temi più discussi: Amazon: 11 gadget assurdi di Stranger Things a buon prezzo, preparati al grande ritorno!; Stranger Things a Fiastra; Cosa puoi vedere ad Aprile su Netflix? Da Stranger Things a Matilda De Angelis: troppe uscite imperdibili tutte insieme; È forse questa la nuova Stranger Things? I fratelli Duffer puntano tutto su una serie con un twist inaspettato.

Romics 2026 e il doppiaggio: Gran Galà a Stranger ThingsUno dei protagonisti del Romics 2026 è stato il doppiaggio con Stranger Things, e il Gran Galà del Doppiaggio presentato da Perla Liberatori. eroicafenice.com

Uno degli attori di Stranger Things entra a far parte della serie tv del momento (e nessuno lo sapeva)Finn Wolfhard dimentica di recitare davanti a Jane Kaczmarek sul set di Malcolm in the Middle. Il backstage del cameo della star di Stranger Things nel revival. badtaste.it

Prendete Stranger Things, con le sue atmosfere ed il suo stile inconfondibile, e calatelo in una serie con soli adulti: ecco The Boroughs! https://serial.everyeye.it/notizie/show-sci-fi-duffer-netflix-stranger-things-anziani-trailer-871626.htmlutm_medium=Socia - facebook.com facebook

Un gruppo di emarginati alle prese con un mistero soprannaturale... ma in una comunità di pensionati: #TheBoroughs è la nuova serie #Netflix prodotta dagli ideatori di Stranger Things. Ecco il primo trailer e tutte le anticipazioni x.com