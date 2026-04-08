Una comunità di giovani si unisce per affrontare le minacce di una realtà parallela nella serie Netflix. I protagonisti, ragazzi con capacità limitate, riescono a distinguersi grazie a un aiuto reciproco e a un istinto condiviso. La narrazione mette in luce come l’unione di persone inesperte possa comunque portare a risultati sorprendenti, anche in situazioni di grande pericolo. La storia si focalizza su un gruppo di amici che, nonostante le difficoltà, combatte contro forze oscure.

Ambientata nella cittadina fittizia di Hawkins, in Indiana, la trama di Stranger Things si articola attorno a un gruppo di preadolescenti e adolescenti che si trovano progressivamente coinvolti in eventi di natura paranormale e scientificamente anomala, connessi a esperimenti governativi segreti, ambiente dal quale emergono sia la protagonista, la cavia 011 - Undici, una bambina dotata di poteri psichici -, sia il villain Vecna - Henry Creel, che si scoprirà poi essere la cavia 001. La trasformazione di quest’ultimo lo porterà a fondersi con un’entità oscura e maligna proveniente da un’altra dimensione, il Mind Flayer - letteralmente «scorticatore di menti» -, così battezzato dal gruppo di eroi che dovrà fronteggiarlo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Stranger Things»: la comunità che salva

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Bomber Comics. . Il finale di Stranger Things, come tutta la serie, mi ha lasciato quel calore dentro del ricordo malinconico di qualcosa che finisce e non tornerà più. Un’avventura, un decennio, un periodo incastonato nel tempo e che non tornerà. Come dico s - facebook.com facebook