JustWatch ha appena pubblicato la classifica delle serie e dei film più visti in Italia a gennaio 2026. Al primo posto c’è “Una battaglia dopo l’altra”, seguita da “I peccatori” e “28 Anni Dopo”. La serie di Netflix “Stranger Things” si conferma tra le preferenze del pubblico, che continua a seguire con interesse le storie di suspense e avventura.

JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo, ha condiviso la classifica con i film e le serie TV più popolari a Gennaio 2026 in Italia, dove al primo posto troviamo Una battaglia dopo l’altra, seguito da I peccatori e da 28 Anni Dopo, che sale sul podio confermando l’interesse del pubblico per le atmosfere post-apocalittiche. Per le serie TV a gennaio 2026 la classifica delle serie TV più seguite in Italia registra un nuovo cambio al vertice: Stranger Things conquista la prima posizione, superando Pluribus, mentre The Pitt compie un balzo in avanti e sale sul podio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Una battaglia dopo l’altra e Stranger Things hanno dominato lo streaming in Italia a Gennaio 2026

Approfondimenti su Stranger Things

Ecco la tua introduzione: Secondo l’ultima classifica di JustWatch, a metà gennaio 2026 i film e le serie TV più popolari in Italia sono

A gennaio 2026, le piattaforme streaming offrono una selezione di film di qualità, tra cui

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Stranger Things

Argomenti discussi: BAFTA, le nomination lanciano Una battaglia dopo l’altra, record per Leonardo DiCaprio; Una battaglia dopo l'altra, il 4K UHD e il look da western del film di Paul Thomas Anderson; Una battaglia dopo l’altra è il Terminator 2 d’autore di Paul Thomas Anderson; USC Scripter Awards: vincono Una battaglia dopo l’altra e Death By Lightning.

Oscar 2026, dominano le nomination I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. Tutte le candidatureAl centro della corsa anche il duello tra Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, protagonisti assoluti di un’edizione ricchissima e molto competitiva ... vanityfair.it

I peccatori contro Una battaglia dopo l'altra: candidature Oscar da record ma qual è il migliore? La recensioneMai visto niente del genere: 16 nomination, record assoluto per il film di Coogler. Tredici per quello di Anderson. Pregi e difetti di entrambi ... spettacoli.tiscali.it

Netflix ha annunciato “Stranger Things: Tales from ’85”, la nuova serie animata che arriva il 23 aprile. È uno spin-off ambientato nell’inverno del 1985, quindi tra la seconda e la terza stagione della serie originale Stranger Things. Il progetto è sviluppato da Eric - facebook.com facebook