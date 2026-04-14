Una "persona eccezionale", una "dei veri leader del mondo". Un anno fa in questi giorni Donald Trump elogiava così Giorgia Meloni accogliendola alla Casa Bianca. Era il momento più alto della "very special relationship", come la definivano a Washington, in cui tutto è andato a gonfie vele, più o meno fino all'attacco americano all'Iran. IL PRIMO FACCIA A FACCIA A PARIGI - "Meloni è piena di energia, è fantastica", dice Trump dopo il colloquio all'Eliseo l'8 dicembre 2024, a margine della riapertura di Notre Dame, quando è presidente eletto ma non ancora in carica. IL BLITZ A MAR-A-LAGO Il 4 gennaio 2025 la premier vola in Florida, nel pieno del rapimento di Cecilia Sala in Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Mar-a-Lago a Sharm, il rapporto tra Meloni e Trump

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