Trump onora la Regina | il ritratto di Elisabetta a Mar-a-Lago

Donald Trump ha deciso di esporre nella sala da pranzo della sua residenza di Mar-a-Lago una riproduzione dell’ultimo ritratto della Regina. L’opera, realizzata dall’artista polacco-britannica Basia Kaczmarowska-Hamilton, è stata commissionata di recente. La scelta di mettere in mostra questa immagine è stata comunicata attraverso un messaggio ufficiale. La riproduzione rimarrà visibile nella residenza per un certo periodo.

Donald Trump ha scelto di esporre nella sala da pranzo della sua residenza di Mar-a-Lago una riproduzione dell’ultimo ritratto di Elisabetta, commissionata dall’artista polacco-britannica Basia Kaczmarowska-Hamilton. Il gesto, che riflette un profondo legame personale con la sovrana scomparsa nel settembre 2022, vede l’immagine della monarca collocata sopra un dipinto che raffigura una nave medievale, in un ambiente che il presidente statunitense ha voluto riservare esclusivamente a questo ricordo. Il valore simbolico di un legame tra poteri diversi. La decisione di accogliere il volto della defunta regina tra le pareti della Florida non è frutto del caso, ma nasce dal desiderio di Trump di conservare un segno indelebile della loro relazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump onora la Regina: il ritratto di Elisabetta a Mar-a-Lago Mar-a-Lago, com'è fatta la vera capitale della diplomazia di Donald TrumpLa capitale mondiale della diplomazia non è né a New York dove ha sede l'Onu né alla Casa Bianca di Washington. Trump a Mar-a-Lago: pranzo VIP per i detentori di tokenIl Presidente Donald Trump sta preparando un pranzo esclusivo a Mar-a-Lago per i possessori del suo memecoin ufficiale, fissato per il 25 aprile. Si parla di: Trump, la stima per Elisabetta: l’ultimo ritratto della regina nel salone di Mar a Lago. Trump, la stima per Elisabetta: l’ultimo ritratto della regina nel salone di Mar a Lago(Adnkronos) – Donald Trump ammirava molto la regina Elisabetta tanto da possedere una riproduzione dell’ultimo ritratto della defunta monarca nella sua casa in Florida. Nella nuova biografia ‘Elizabet ... msn.com Kate ruba la scena a Camilla, il gesto di stizza della regina davanti a Melania TrumpLondra, 25 settembre 2025 – C’è un nuovo capitolo nella saga dei Windsor e stavolta le protagoniste sono la futura regina, Kate, e l’attuale regina, Camilla. E’ bastato un piccolo gesto di stizza nei ... quotidiano.net