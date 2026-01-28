Fico scioccato per stato psicologico Trump | il retroscena sull’incontro a Mar-a-Lago

Il premier slovacco Robert Fico si è detto scioccato dopo aver incontrato Donald Trump a Mar-a-Lago. Fico ha raccontato di aver notato uno stato psicologico difficile nel presidente americano, cosa che lo ha colpito molto. Ha poi riferito questa impressione ai leader europei durante il Consiglio a Bruxelles, dove si è parlato anche delle minacce degli Stati Uniti sulla Groenlandia.

(Adnkronos) – Il premier slovacco Robert Fico sarebbe rimasto "scioccato" per lo "stato psicologico" del presidente Usa Donald Trump dopo averlo incontrato a Mar-a-Lago, e lo avrebbe riferito ai leader dell'Ue a margine del Consiglio europeo d'emergenza tenutosi la settimana scorsa a Bruxelles per discutere delle minacce Usa sulla Groenlandia. Lo rende noto Politico, citando.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Fico Trump Oggi l'incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago Anticipato l’incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago è stato anticipato alle ore 19 italiane, rispetto alla precedente programmazione delle 21. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fico Trump Argomenti discussi: Australian Open, oggi Musetti-Djokovic – Diretta. Fico scioccato per stato psicologico Trump: il retroscena sull'incontro a Mar-a-LagoSecondo Politico, il premier slovacco Fico sarebbe rimasto scioccato dallo stato di Trump dopo l’incontro a Mar-a-Lago ... adnkronos.com «Trump? È pericoloso»: il sovranista Fico e il racconto-choc dopo aver incontrato Trump a Mar-a-LagoSecondo quanto ricostruito da Politico Europe, che cita diverse fonti, il premier slovacco, quasi sempre su posizioni filo-Trump, avrebbe detto ad alcuni leader europei di essere rimasto turbato da un ... corriere.it ULTIME NOTIZIE: Dieci minuti fa, Bella Ramsey ha scioccato Hollywood criticando pubblicamente Sydney Sweeney definendola "un bel viso con pessime capacità recitative e nessun altro talento eccezionale". La polemica si è rapidamente rivoltata contro Bel - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.