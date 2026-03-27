Da Hulk Hogan a John Cena fino a Netflix | gloria crolli e rinascita della Wwe

La storia della WWE si snoda attraverso decenni di successi e crisi, partendo dal secondo dopoguerra con la fondazione di una promozione di wrestling da parte di Jess McMahon, nonno di Vince McMahon. Nel corso degli anni, la compagnia ha visto emergere star come Hulk Hogan e John Cena, mentre altre attività e piattaforme, come Netflix, hanno influenzato il settore, portando a momenti di crisi e successi ritrovati.

Tutto nasce addirittura dal secondo dopoguerra, quando Jess McMahon (nonno di Vince) fondò la Capitol Wrestling Corporation . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Hulk Hogan a John Cena fino a Netflix: gloria, crolli e rinascita della Wwe Articoli correlati WWE: Hulk Hogan fa la storia, le scarpe di WrestleMania 1 superano ogni record d’astal mercato del wrestling cambia per sempre: Hogan primo milionario… in memorabilia L’era dei collezionabili di wrestling da un milione di dollari è... Leggi anche: WWE: John Cena ringrazia tutti per un 2025 indimenticabile Tutto quello che riguarda Hulk Hogan Temi più discussi: NBA, Dennis Rodman raddoppia in Hall of Fame: dopo Springfield entra in quella della WWE; Quando la Corea del Nord provò a cambiare la storia con il wrestling; WWE 2K26: Roster di oltre 400 Superstar svelato prima del lancio; Il collezionismo di Sports Cards cresce grazie alle leggende del calcio e di altre discipline. Hulk Hogan da urlo, può sfidare La Montagna di Game of Thrones: A 69 anni fa invidia ai 30enniCome sta Hulk Hogan? Nei mesi scorsi si è parlato a lungo delle condizioni della leggenda del Wrestling dopo che si erano diffuse notizie sui suoi problemi di deambulazione. Le immagini di lui a ... fanpage.it Hulk Hogan morto, dai problemi al cuore ai conti da saldare: le (difficili) ultime settimane dell'ex wrestlerLa carriera e il cordoglio della WWE - Il suo vero nome era Terry Bollea e fu il volto del successo globale della WWE nei primi anni. Fu lui a guidare il primo WrestleMania nel 1985 e si ritrovò ... corriereadriatico.it Tra i tanti rincalzi dell'epoca di Hulk Hogan, BAD NEWS si distingueva per presenza scenica e cattiveria trasudata. La leggenda ci racconta di due episodi assurdi con André the Giant, uno in Messico, nel quale il gigante... gli cagò addosso, complice un'intossi - facebook.com facebook