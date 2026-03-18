L’autonomia dell’Europa è saggia la distanza da Trump sull’Iran no Crosetto al Foglio | L’Onu a Hormuz

I principali paesi dell’Unione europea hanno deciso di rispondere all’appello degli Stati Uniti per rafforzare la protezione delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. La discussione riguarda la possibilità di un intervento congiunto e l’eventuale coinvolgimento di forze navali internazionali. La questione si inserisce nel dibattito sulla gestione della regione e sulla posizione dell’Europa rispetto alle tensioni con l’Iran.

L'Ue resiste alla richiesta di Trump di aiuto nello Stretto di Hormuz. Questa non è la sua guerra La posizione scelta dai principali paesi dell’Unione europea per rispondere all’appello promosso dal presidente degli Stati Uniti d’America per avere maggiore sostegno nella difesa delle navi commerciali ostaggio delle mine iraniane nello Stretto di Hormuz contiene un elemento positivo, piccolo ma rilevante, e un elemento negativo, purtroppo preponderante. L’elemento positivo riguarda la capacità di autonomia mostrata ancora una volta dall’Unione europea di fronte a Donald Trump. E per la quarta volta nel giro di tre mesi i principali paesi... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’autonomia dell’Europa è saggia, la distanza da Trump sull’Iran no. Crosetto al Foglio: “L’Onu a Hormuz” Articoli correlati Leggi anche: Iran, Crosetto: “Serve missione Onu per garantire sicurezza nello Stretto di Hormuz” Iran, la proposta di Crosetto: “Missione Onu nello Stretto di Hormuz”Giorgia Meloni ha ribadito il suo no a una missione militare Nato nello Stretto di Hormuz, ma il suo ministro della Difesa, Guido Crosetto, lancia... Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra” Altri aggiornamenti su L'autonomia dell'Europa è saggia la... Temi più discussi: Crisi nello stretto di Hormuz: gas, prezzi dell’energia e autonomia strategica europea; Così Macron affonda l’Europa - Appunti; Sovranità digitale europea: perché l’autonomia si gioca sulla governance del rischio; Autonomia tecnologica Ue, i quattro settori del nostro risorgimento. L'autonomia dell'Europa è saggia, la distanza da Trump sull'Iran no. Crosetto al Foglio: L'Onu a HormuzNon si può lasciare che la stabilità della regione dipenda dal ricatto del regime iraniano. La risposta non può però essere solitaria e episodica: va fatta dentro una cornice di legittimazione intern ... ilfoglio.it L’Europa deve costruirsi l’autonomia strategica: un investimento che rende anche il 20%. Ecco i fondi specializzati e a cosa stare attentiL'Europa necessita di autonomia strategica per affrontare le sfide geopolitiche ed economiche globali. Fondi specializzati investono in settori chiave per rafforzare la resilienza e la competitività ... milanofinanza.it Ormai ci siamo. Da domani scatta il countdown del -10. Italia, Europa e Resto del Mondo. Su quale coppia puntate, la uno, la due o la treee (Cit). Sabato 28 marzo andrà in scena il primo raduno indoor al Palazzo dello Sport di Roma per festeggiare il decenn - facebook.com facebook Trump in pressing su Europa e Nato: "Ci aiutino a riaprire lo Stretto". Ma Bruxelles pensa a un’alternativa x.com