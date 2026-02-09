Il sindaco copre la statua di Trump con un telo | Inaccettabili parole sull’esercito italiano

Il sindaco di Vagli Sotto, Mario Puglia, ha coperto la statua di Trump con un telo. L’azione arriva dopo le dichiarazioni critiche del presidente americano sull’impegno dell’esercito italiano e degli altri alleati della Nato. Puglia ha deciso di agire in modo deciso, senza tergiversare, per denunciare le parole di Trump e mostrare il suo dissenso. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti e suscita già molte discussioni nella comunità locale.

Vagli Sotto (Lucca), 9 febbraio 2026 – A seguito delle parole molto critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo all'impegno sul campo degli eserciti alleati Nato, compreso quello italiano (qui le frasi del tycoon), in queste ore dal comune di Vagli Sotto e dal suo sindaco Mario Puglia arriva una reazione diretta destinata a fare molto discutere. Mario Puglia, infatti, dopo essersi profondamente indignato per questo posizione presa del presidente degli Stati Uniti ha deciso di oscurare, coprendola quasi per intero con un telo che ne impedisca la vista, la statua in marmo a lui dedicata, attualmente presente nella zona del Bio Parco, vicino al ponte a funi sospese sul Lago dei Fanti di Marina, dove si trovano anche le statue dedicate a Vladlimir Putin, alla VAM e agli Incursori Paracadutisti.

