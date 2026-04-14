Da domani scatta un altro aumento per le sigarette fino a +30 cent a pacchetto

Da domani, 15 aprile, i prezzi delle sigarette, sigari e tabacco trinciato aumenteranno fino a 30 centesimi a pacchetto. Questa variazione è stata stabilita dal governo attraverso la legge di bilancio e si applica a tutti i prodotti del settore. I rincari rappresentano un nuovo incremento rispetto ai prezzi già in vigore e riguardano diversi marchi e tipologie di tabacco.

Scattano da domani 15 aprile ulteriori rincari dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, come effetto delle misure disposte dal governo attraverso la legge di bilancio. Un aumento che per alcuni marchi raggiungerà i 30 centesimi a pacchetto e non si fermerà al 2026, in quanto gli aumenti delle accise sul tabacco saranno progressivi e proseguiranno fino al 2028, ricorda Assoutenti. Tra i marchi che aumenteranno da domani le John Player Special, Gauloises e le West. Aumenti progressivi fino al 2028 La manovra - ricorda l’associazione - prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato, e ridetermina i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Da domani scatta un altro aumento per le sigarette, fino a +30 cent a pacchetto Sigarette più care, aumenti di 30 centesimi a pacchetto Da domani scatta un altro rincaro per le sigarette, fino a +30 cent a pacchettoScattano da domani 15 aprile ulteriori rincari dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, come effetto delle misure disposte dal governo... Sigarette, da domani rincari fino a +30 centesimi a pacchettoDa mercoledì 15 aprile scattano ulteriori rincari per i prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato, effetto delle misure disposte dal governo... Temi più discussi: Smart working, da domani scatta l’obbligo di informazioni sulla sicurezza: cosa cambia; Rc auto: da domani scatta l'obbligo del Cai digitale, ma il modulo cartaceo non va in pensione; Smart working, da oggi arresto e multa fino a 7.403 euro ai datori di lavoro per mancata consegna dell’informativa sulla sicurezza; Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro. Cosa rischiano i datori di lavoro da oggi. Da domani scatta un altro rincaro per le sigarette, fino a +30 cent a pacchetto(ANSA) - ROMA, 14 APR - Scattano da domani 15 aprile ulteriori rincari dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, come effetto delle misure disposte dal governo attraverso la legge di bilan ... tuttosport.com Prezzo sigarette aumenta, da domani 15 aprile nuovi rincari fino a 30 centesimi: la tabella completaDa domani, mercoledì 15 aprile, scatta una nuova tranche di rincari per le sigarette, la quarta dall'inizio dell'anno. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha annunciato i nuovi prezzi pubblicando un ... fanpage.it Sigarette, da domani nuovo rincaro: fino a +30 centesimi a pacchetto. https://www.ladige.it/attualita/2026/04/14/da-domani-scatta-un-altro-rincaro-per-le-sigarette-fino-a-30-cent-a-pacchetto-1.4341648 - facebook.com facebook Smart working, da domani scatta l’obbligo di informazioni sulla sicurezza: cosa cambia x.com