Da domani Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale Ospiti Filippo Nigro Andrea Di Stefano e Michele Soavi

Da domani prende il via la 16ª edizione dello Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale, che si svolge al MAXXI a Roma fino al 18 aprile. Tra gli ospiti previsti ci sono attori e registi, tra cui Filippo Nigro, Andrea Di Stefano e Michele Soavi. La manifestazione si concentra su film e iniziative dedicate alla salute mentale, offrendo uno spazio di confronto e sensibilizzazione.

Torna a Roma da domani al 18 aprile 2026, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale, giunto alla sedicesima edizione. Diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica e organizzato dal Dipartimento Salute Mentale della ASL Roma 1 e ROMA CAPITALE il festival è ormai un appuntamento fondamentale per capire, pensare e conoscere a fondo il mondo della salute mentale. Lo Spiraglio...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Da domani “Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale”. Ospiti Filippo Nigro, Andrea Di Stefano e Michele Soavi Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale al MAXXILo Spiraglio Filmfestival come ogni anno, assegnerà, durante la serata finale, il Premio Lo Spiraglio a un personaggio particolarmente significativo... Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale a Roma dal 15 al 18 aprile 2026Torna a Roma dal 15 al 18 aprile 2026, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Lo...