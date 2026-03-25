Lo Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale a Roma dal 15 al 18 aprile 2026
Dal 15 al 18 aprile 2026 si svolgerà a Roma la sedicesima edizione dello Spiraglio Filmfestival della Salute Mentale presso il Museo MAXXI. La manifestazione si concentrerà sulla proiezione di film e documentari dedicati ai temi della salute mentale, coinvolgendo vari ospiti e rappresentanti del settore. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute pubblica.
Torna a Roma dal 15 al 18 aprile 2026, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale, giunto alla sedicesima edizione. Diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica e organizzato dal Dipartimento Salute Mentale della ASL Roma 1 e ROMA CAPITALE in collaborazione con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il festival è ormai un appuntamento fondamentale per capire, pensare e conoscere a fondo il mondo della salute mentale. Lo Spiraglio Filmfestival come ogni anno, assegnerà,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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