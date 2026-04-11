Genova in 15mila in piazza per il set gratuito della dj Charlotte De Witte

A Genova, circa 15.000 persone si sono radunate questa sera in piazza Matteotti per ascoltare il dj set di Charlotte de Witte, artista di musica elettronica proveniente dal Belgio. L’evento, gratuito, si è svolto nel centro storico della città, attirando un vasto pubblico di appassionati. La performance è durata circa 15 minuti e ha coinvolto un pubblico molto numeroso, che ha partecipato con entusiasmo.

Quindicimila persone in piazza Matteotti questa sera a Genova per il dj set di Charlotte de Witte, star della musica elettronica belga che ha animato il live ad accesso gratuito nel cuore del centro storico della città. Due ore di set, terminato con il saluto al pubblico e l’abbraccio con la sindaca di Genova. Completamente off limits il centro città, l’area intorno al set delimitata dall’ordinanza ma anche le vie attorno al cuore dell’evento, sotto Palazzo Ducale di Genova. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genova, in 15mila in piazza per il set gratuito della dj Charlotte De Witte La 'regina' della techno Charlotte de Witte a Genova: modifiche alla circolazione e divietiI primi provvedimenti scatteranno già venerdì, in vista del concerto che animerà piazza Matteotti dalla serata di sabato fino alla notte Sabato 11... Charlotte de Witte a Genova: tre giorni di modifiche alla circolazione e divietiI primi provvedimenti scatteranno già venerdì, in vista del concerto che animerà piazza Matteotti dalla serata di sabato fino alla notte Sabato 11...