Genova celebra la Pasqua con spettacoli laboratori e la star internazionale Charlotte de Witte

A Genova, in occasione delle festività pasquali, sono in programma spettacoli e laboratori dedicati alle famiglie e ai bambini. La città ospiterà inoltre un concerto con la star internazionale Charlotte de Witte, che si esibirà in un evento pubblico. Le iniziative si svolgeranno in diverse aree della città, coinvolgendo gli spazi pubblici e le strutture dedicate alle attività culturali e ricreative.

Genova si prepara a festeggiare in occasione delle festività pasquali con spettacoli, musica e attività per bambini. Nelle giornate di giovedì 2 (ore 15-19), venerdì 3 (ore 10-13 e 14-19) e sabato 4 aprile (ore 10-13 e 14-19), i più piccoli potranno partecipare a numerose attività pensate per celebrare in modo creativo e divertente i simboli e i colori della tradizione pasquale. Tra le proposte principali spicca la caccia alle uova, un percorso di animazione a tappe durante il quale i bambini, guidati da animatori, saranno chiamati a risolvere piccoli enigmi e superare prove divertenti per conquistare golosi ovetti di cioccolato. Non mancheranno giochi dinamici e attività ludiche pensate per coinvolgere i partecipanti in sfide leggere e coinvolgenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Genova celebra la Pasqua con spettacoli, laboratori e la star internazionale Charlotte de Witte Articoli correlati Genova, quattro giorni golosi: Chocomoments invade Piazza De Ferrari con degustazioni e laboratori per tutti.Genova si veste di cioccolato: quattro giorni di degustazioni e laboratori in piazza De Ferrari Piazza De Ferrari a Genova si trasformerà in un... Rai5 celebra la Pasqua in musica con Bach e VivaldiLa Pasqua di Rai5 si veste di musica sacra e propone al pubblico due appuntamenti televisivi di grande intensità, affidati a due capolavori assoluti... Contenuti e approfondimenti su Genova celebra la Pasqua con spettacoli... Discussioni sull' argomento COMUNE DI GENOVA * : LA PASQUA A CITTÀ CON CACCIA ALLE UOVA, LABORATORI E MUSICA, CHARLOTTE DE WITTE IN PIAZZA; LA PASQUA A GENOVA: GIOCHI E ATTIVITÀ PER LE FAMIGLIE. GLI EVENTI IN PROGRAMMA. Dalla caccia alle uova di ciccoloato alla dj Charlotte de Witte: ecco gli eventi a Genova per PasquaTra le proposte principali spicca la caccia alle uova, un percorso di animazione a tappe durante il quale i bambini, guidati da animatori, saranno chiamati a risolvere piccoli enigmi e superare prove ... primocanale.it La stella dell’elettronica Charlotte de Witte illumina la settimana di Pasqua a Genova: dj-set in piazza MatteottiIl dj set gratuito della regina dell’elettronica Charlotte de Witte in piazza Matteotti, organizzato dal Comune, sarà l’11 aprile a partire dalle 19.30 ... ilsecoloxix.it MA COSA CAZZO STAI DICENDO SILVIA, TU VUOI FARMI PRENDERE LA RESIDENZA QUI A GENOVA Ma poi com'è possibile DJ Set gratuito di Charlotte De Witte che solo per contattarla ti chiede il cachet, io voglio sapere se la Sindaca ha almeno un dif x.com La musica elettronica internazionale sbarca a Genova Sabato 11 aprile, alle 19:30, Piazza Matteotti si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto con Charlotte de Witte, dj techno di fama mondiale e prima donna a chiudere il mainstage di Tomorrow - facebook.com facebook