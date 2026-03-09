Hostess viaggia da Dubai a Orio al Serio con Rolex e Cartier nascosti sotto la divisa | contrabbando da 42mila euro

Durante i controlli doganali all’aeroporto di Orio al Serio, un’hostess in arrivo da Dubai è stata trovata con gioielli di lusso nascosti sotto la divisa. Sono stati sequestrati orologi Rolex e pezzi Cartier per un valore totale di circa 42mila euro. L’episodio si è verificato nel corso di un normale procedimento di ispezione sui passeggeri provenienti dall’aeroporto internazionale.

Cosa è successo all’aeroporto di Orio al Serio durante i controlli doganali. Un arrivo apparentemente normale da Dubai si è trasformato in un caso di contrabbando internazionale di gioielli di lusso all’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio, uno degli scali più trafficati del Nord Italia. Durante i controlli di routine sui passeggeri in transito, il personale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai militari della Guardia di Finanza ha fermato una hostess di 38 anni di origine ucraina, appena scesa da un volo proveniente dagli Emirati. La donna aveva appena attraversato la cosiddetta linea valutaria della sala arrivi internazionali, senza presentare alcuna dichiarazione doganale, nonostante trasportasse beni di lusso per un valore superiore ai limiti consentiti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Hostess viaggia da Dubai a Orio al Serio con Rolex e Cartier nascosti sotto la divisa: contrabbando da 42mila euro Articoli correlati Gioielli e orologi nascosti sotto l'uniforme: hostess fermata all'aeroporto di Orio al Serio con l'accusa di contrabbando di preziosi da DubaiHostess a livello ufficiale, mentre praticava anche l'antica "arte" del contrabbando. Rolex e gioielli contrabbandati da Dubai: fermata una hostess all’aeroporto di Orio al SerioOrio al Serio (Bergamo), 9 marzo 2026 – Una hostess di 38 anni è stata fermata all'aeroporto Il Caravaggio di Bergamo Orio al Serio mentre tentava di... Una selezione di notizie su Hostess viaggia Argomenti discussi: Trasporto aereo nel caos: migliaia di voli cancellati e rotte Europa-Asia a rischio. La hostess che viaggiava insieme a Rolex e gioielli (sotto la gonna)Orologi, gioielli, un giallo internazionale con al centro una hostess. Nel corso dei quotidiani controlli sul crescente numero dei passeggeri in ... msn.com La hostess che viaggiava insieme a Rolex e gioielli (sotto la gonna): così da Dubai alla Russia faceva facili affariOrologi, gioielli, un giallo internazionale con al centro una hostess. Nel corso dei quotidiani controlli sul crescente numero dei passeggeri in ... msn.com