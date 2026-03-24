Un treno da Monza a Orio al Serio? La proposta per collegare la Brianza con l' aeroporto

È stata avanzata la proposta di realizzare un collegamento ferroviario diretto tra la zona di Monza e l’aeroporto di Orio al Serio, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra la regione e la struttura aeroportuale. La proposta mira a offrire un’alternativa alle autostrade e a ridurre l’isolamento ferroviario della zona. Attualmente non esiste un servizio diretto tra queste località.

Un treno diretto tra la Brianza e l'aeroporto di Orio al Serio per rompere l'isolamento ferroviario e offrire un'alternativa alle autostrade. È il cuore della proposta "Orio Express" che verrà presentata mercoledì 1 aprile, alle 18, nella sede della provincia di Monza e della Brianza. Il progetto punta a sfruttare la rete esistente per collegare i due principali scali lombardi, Malpensa e Orio, passando per il territorio monzese. L'iniziativa, promossa dalla lista Brianza Rete Comune, mira soprattutto a sbloccare la riattivazione della linea Seregno-Carnate, sospesa dal 2019, che rappresenta l'unico collegamento est-ovest della provincia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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#Referendum, nel comune di Arcore si è imposto il No con appena 47 voti di vantaggio sul Sì. Nel resto della provincia di Monza e della Brianza ha vinto il Sì, con il 52,9% dei voti. #MaratonaYoutrend x.com