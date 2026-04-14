La Pallacanestro Reggiana ha recentemente cambiato approccio, passando da una fase in cui la difesa era prioritaria a una strategia più orientata all’attacco. Questa trasformazione ha portato risultati evidenti nelle partite recenti, dove l’efficacia offensiva ha portato a vantaggi significativi. La squadra sembra aver trovato un nuovo equilibrio che valorizza le ripartenze rapide e la precisione nei tiri, segnando un passo avanti rispetto alle precedenti prestazioni.

La miglior difesa della Una Hotels è diventata. l’attacco. Nella metamorfosi vincente portata avanti dalla Pallacanestro Reggiana c’è un dato che, forse più di ogni altro, fotografa bene l’evoluzione positiva dei biancorossi. La fase offensiva – per molti mesi il tallone d’Achille della truppa di Priftis – sta infatti diventano un asso nella manica che fa saltare il banco. Nelle ultime sei partite, infatti, Caupain e compagni possono vantare – statistiche alla mano – l’attacco più prolifico del campionato. Un decollo che è iniziato nel successo ottenuto con Trieste dello scorso 7 marzo (97-71) e che è poi proseguito nella trasferta di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da arido ad atomico. L’attacco ora fa faville

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