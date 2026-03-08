Elisa Zendri freccia d’argento | la trentina fa faville ai Virtus World Short Track Championships 2026

Elisa Zendri, atleta trentina, ha vinto la medaglia d’argento nei 60 metri ai Virtus World Short Track Championships 2026, in corso a Ourense, in Spagna. La competizione, che si sta svolgendo in questa località, vede l’atleta italiana distinguersi con una prestazione di rilievo. La Zendri ha dimostrato grande velocità e determinazione durante la gara.

L'azzurra Elisa Zendri non smette mai di stupire, come dimostra la conquista della medaglia d'argento nei 60 metri ai Virtus World Short Track Championships 2026, in corso a Ourense, in Spagna. L'atleta di Ala, tesserata con l'Unione Sportiva Quercia Rovereto, si conferma una delle punte di diamante della delegazione italiana FISDIR, impegnata nella rassegna mondiale di atletica leggera. E da Piazza Dante, a nome di tutto il Trentino, non sono mancati gli elogi. "Congratulazioni a Elisa, che in questi giorni di grandi gioie per il Trentino dalle discipline paralimpiche ha ancora una volta dimostrato il suo valore, regalandoci un nuovo traguardo internazionale.