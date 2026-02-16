Teheran la serie di Apple tv che racconta lo scontro tra Iran e Israele

“Teheran” si spegne con il lutto per Dana Eden: la serie Apple TV tra spionaggio, realtà mediorientale e un’eredità culturale. La serie israeliana “Teheran”, thriller di spionaggio di successo internazionale trasmesso da Apple TV+, ha concluso il suo percorso con la terza stagione, segnata da una profonda tragedia: la scomparsa improvvisa della sua creatrice, Dana Eden, durante le riprese in Grecia. La serie, acclamata dalla critica e vincitrice di un premio Emmy, ha saputo conquistare un pubblico globale grazie alla sua capacità di esplorare le complesse dinamiche geopolitiche del Medio Oriente.🔗 Leggi su Ameve.eu

