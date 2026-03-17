Nei giorni 11 e 12 marzo 2026, diverse fonti internazionali hanno riferito di un attacco informatico contro Stryker, azienda leader nel settore medicale. L’incidente ha portato alla cancellazione di circa 200.000 dispositivi e al furto di 50 terabyte di dati sensibili. La società non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda.

Nei giorni 11 e 12 marzo 2026 numerose fonti internazionali hanno confermato l’attacco informatico subito da Stryker, grande azienda del settore medicale. La rivendicazione è arrivata dal gruppo filo-iraniano Handala, che ha presentato l’operazione come una ritorsione legata al conflitto tra Stati Uniti e Iran e ai presunti legami dell’azienda con Israele. Secondo quanto dichiarato dagli attaccanti e rilanciato da diverse testate, oltre 200.000 dispositivi tra server, laptop e smartphone sarebbero stati resettati da remoto, mentre circa 50 terabyte di dati sarebbero stati sottratti. Gli esperti hanno indicato come vettore dell’attacco l’uso di accessi amministrativi nell’ambiente Microsoft interno di Stryker, sfruttati per impartire comandi massivi di cancellazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cyberattacco globale a Stryker: 200mila dispositivi cancellati e 50 terabyte di dati rubati

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