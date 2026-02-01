Grand Hotel Da Vinci ora guardiamo al futuro

Sulla decisione di ampliare il Grand Hotel Da Vinci e i Giardini al Mare di Cesenatico, la famiglia Batani annuncia che i lavori sono ormai pronti a partire. L’accordo di programma tra pubblico e privato permette di migliorare la struttura alberghiera e di completare le aree pubbliche, tra cui il nuovo parcheggio e gli spazi verdi fino al Molo di Levante. La famiglia, proprietaria dell’albergo di lusso inaugurato nel 2013, guarda al futuro con nuovi progetti in cantiere.

Sull'accordo di programma fra pubblico e privato, che consetirà alla famiglia Batani di realizzare ulteriori migliorie al Grand Hotel Da Vinci ed al Comune di Cesenatico di completare i Giardini al Mare estendendoli sino in prossimità del Molo di Levante, realizzare un nuovo parcheggio e altre opere pubbliche, interviene la famiglia Batani, proprietaria del prestigioso albergo a cinque stelle inaugurato nel 2013. "Finalmente – dice Paola Batani –, si è perfezionato un atto che pone fine ad una situazione complessa che, nostro malgrado, pendeva sul Grand Hotel Da Vinci da oltre undici anni. È stato un percorso lungo, articolato e certamente non semplice, che ha coinvolto numerose parti e richiesto impegno, competenza e determinazione.

