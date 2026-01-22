Nocera Superiore si inaugura il Parco Rotary Playground

Un nuovo spazio dedicato ai bambini, pensato per l’inclusione, il gioco e la socialità, dove famiglie e comunità potranno ritrovarsi. L’amministrazione comunale di Nocera Superiore, guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi, si prepara a inaugurare il Parco Rotary Playground, il nuovo spazio giochi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Incidente tra Nocera Superiore e Inferiore: auto si ribalta durante un sorpassoNella serata di ieri, in via Anfiteatro tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto ribaltatasi durante un sorpasso.

Nocera Superiore, sprint per l’Antica Nuceria: i sindaci incontrano OnestiDue tappe fondamentali in un territorio ricco di storia, quello dell’antica Nuceria. Ieri mattina la neo dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province ... ilmattino.it

Giffoni, Claudio Gubitosi inaugura il Nuceria Teatro Festival Ragazzi al Parco Archeologico di Nocera SuperioreGubitosi affiancherà Gennaro D’Acunzi (Sindaco di Nocera Superiore), il direttore artistico della kermesse Maurizio Merolla, Antonella Battipaglia (Vicesindaco di Nocera Superiore), Giuseppe Senatore ... ilmattino.it

A Nocera Superiore sono pronti investimenti per l'efficientamento della rete elettrica. #rtc4rete #rtcquartarete #nocerasuperiore facebook