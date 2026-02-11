Nocera Superiore il programma del Carnevale 2026

A Nocera Superiore torna il Carnevale. L’amministrazione comunale ha annunciato due giornate di eventi, il 14 e il 17 febbraio, con sfilate di carri allegorici, spettacoli di danza e tanta animazione lungo le strade della città. La festa, che richiama molte persone, si svolgerà da Piazza Materdomini fino a Corso Matteotti, portando colore e allegria nel cuore della comunità.

A Nocera Superiore torna il Carnevale. L'amministrazione comunale ha promosso due giornate di eventi, sabato 14 e martedì 17 febbraio 2026, che porteranno sfilate di carri allegorici, animazione e spettacoli di danza lungo le strade cittadine, da Piazza Materdomini fino a Corso Matteotti.

