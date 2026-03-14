Crotone | nasce ARTOI per cure oncologiche integrate

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, nella sala consiliare del Comune di Crotone, è stata presentata la fondazione ARTOI, che si propone di creare una rete tra enti e associazioni locali. L’obiettivo è promuovere le terapie oncologiche integrate come supporto ai percorsi di cura dei pazienti. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e del settore sanitario.

Nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, nella sala consiliare del Comune di Crotone si è tenuta la presentazione della fondazione ARTOI, un’iniziativa che mira a costruire una rete stabile tra enti e associazioni locali per promuovere le terapie oncologiche integrate come supporto ai percorsi di cura. L’evento ha la partecipazione attiva di professionisti sanitari, rappresentanti del volontariato e autorità istituzionali, con l’obiettivo di chiarire il ruolo complementare delle pratiche alternative rispetto alla medicina convenzionale. L’incontro è stato moderato da Francesco Vignis e ha accolto saluti istituzionali dal sindaco Vincenzo Voce, il quale ha sottolineato la necessità di collaborazioni trasversali per diffondere informazioni scientifiche sul territorio crotonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: nasce ARTOI per cure oncologiche integrate Articoli correlati Leggi anche: Lupus eritematoso, report: 'servono cure integrate e personalizzate' Lodi: teleassistenza rivoluziona cure oncologicheIl sistema di teleassistenza introdotto dall’Ospedale Maggiore di Lodi sta rivoluzionando la cura dei pazienti oncologici fragili, permettendo la...