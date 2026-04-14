Cultori della memoria | al via progetto ispirato alla Convenzione di Faro per giovani e senior

Da brindisireport.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto intitolato “Cultori della memoria” è stato avviato dall’associazione Le Colonne, attiva nella promozione del patrimonio culturale nella zona di Brindisi. L’iniziativa coinvolge sia giovani che anziani e si ispira alla Convenzione di Faro, promossa dall’Unesco. L’obiettivo è favorire un approccio partecipato e intergenerazionale alla conoscenza e alla tutela del patrimonio locale. L’associazione ha annunciato ufficialmente l’inizio delle attività senza fornire dettagli specifici sulle modalità di svolgimento.

BRINDISI - L’associazione Le Colonne, da anni impegnata nella valorizzazione e nella fruizione partecipata del patrimonio culturale nella città e provincia di Brindisi, annuncia l’avvio del progetto “cultori della memoria – Modelli intergenerazionali per la valorizzazione del patrimonio”.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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