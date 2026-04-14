Cultori della memoria | al via progetto ispirato alla Convenzione di Faro per giovani e senior

Un nuovo progetto intitolato “Cultori della memoria” è stato avviato dall’associazione Le Colonne, attiva nella promozione del patrimonio culturale nella zona di Brindisi. L’iniziativa coinvolge sia giovani che anziani e si ispira alla Convenzione di Faro, promossa dall’Unesco. L’obiettivo è favorire un approccio partecipato e intergenerazionale alla conoscenza e alla tutela del patrimonio locale. L’associazione ha annunciato ufficialmente l’inizio delle attività senza fornire dettagli specifici sulle modalità di svolgimento.

BRINDISI - L’associazione Le Colonne, da anni impegnata nella valorizzazione e nella fruizione partecipata del patrimonio culturale nella città e provincia di Brindisi, annuncia l’avvio del progetto “cultori della memoria – Modelli intergenerazionali per la valorizzazione del patrimonio”.🔗 Leggi su Brindisireport.it Lorefice alla Giornata della Memoria: "Educare i giovani alla libertà e alla dignità"Un intervento appassionato, coniugando memoria e impegno e rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni: l’Arcivescovo di Palermo Corrado... Leggi anche: Casa della Memoria, il faro sullo sterminio dei disabili Argomenti più discussi: Ruote nella Storia presenta la tappa mantovana tra le ville del XV e XVI secolo; 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo: la città di Sant’Antimo gli dedica eventi e celebrazioni, Alfa Romeo per ora assente; Tradizioni e nuove sfide premi a eccellenze nel segno del Volturno; Giuseppe Moscati, uomo, santo, medico. La cura del cuore. Per i cultori della Comedìa - facebook.com facebook Questa mattina al @cnel_it con giovani studiosi e cultori del diritto del lavoro per rileggere alcuni degli scritti di Marco Biagi sulla partecipazione dei lavoratori. In diretta streaming dalle 9.00 alle 10.00 sul canale di YouTube di ADAPT (qui: youtube.com/watch x.com