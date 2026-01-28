Casa della Memoria il faro sullo sterminio dei disabili

Ieri, nel Giorno della Memoria, l’associazione Casa della Memoria di Servigliano ha organizzato un evento speciale. Ha voluto mettere sotto i riflettori lo sterminio dei disabili nei campi nazisti, collegandolo al programma Aktion T4. Un modo per riflettere su una parte meno conosciuta della Shoah e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tragedia.

Una prospettiva differente per riflettere sulla Shoah. Questo l'obiettivo dell'associazione ' Casa della Memoria ' di Servigliano, che ieri in occasione del ' Giorno della Memoria ', ha voluto spostare l'attenzione sullo sterminio dei disabili attraverso l'attuazione del programma ' Aktion T4 ' nei campi nazisti. La giornata è partita dalla sede della 'Casa della Memoria', presso l'ex stazione ferroviaria di Servigliano, dove si sono ritrovate alcune classi dell'Isc di Falerone; presenti il presidente dell'associazione 'Casa delle Memoria' Giordano Viozzi; il sindaco di Servigliano Marco Rotoni, la consigliera regionale Milena Sebastiani, la dirigente dell'Isc Oda Gesuè.

