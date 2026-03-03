Cucina italiana Patrimonio Unesco Primo e unico caso nel mondo

La cucina italiana è stata riconosciuta come patrimonio UNESCO, diventando il primo e unico esempio al mondo di questa categoria. Questo riconoscimento riguarda le tradizioni culinarie del paese, che ora sono tutelate e valorizzate a livello internazionale. La decisione è stata annunciata ufficialmente e coinvolge pratiche, ricette e tecniche che rappresentano un patrimonio culturale immateriale. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e interventi istituzionali.

Cucina italiana Patrimonio Unesco: primo e unico caso nel mondo A tavola e in cucina vincono gusto e tradizione: ricette (e altro) dalle Alpi al mare La cucina italiana, prima ed unica al mondo, è ufficialmente Patrimonio Immateriale dell'Unesco, esattamente dal 10 dicembre 2025, quando l'enogastronomico made in Italy, fatto di cultura e società, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento. Non sono state celebrate una singola ricetta, o una specifica pratica, ma l'insieme di saperi, sapori, gesti e rituali che, dal campo al piatto, uniscono le comunità, promuovendo sostenibilità, biodiversità e amore per il territorio.