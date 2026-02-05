Cucina italiana al SanBrite | Ludovica Rubbini celebra la città nella cucina del locale

Ludovica Rubbini, chef bolognese, porta i sapori di Bologna nel ristorante SanBrite di Cortina. Si trova nel cuore delle montagne, vicino al rifugio del Re di Spagna. Qui combina i piatti della tradizione italiana con un tocco personale, creando un mix che conquista i clienti. La cucina di Rubbini riflette l’amore per la sua città e il desiderio di farla sentire vicina anche in alta quota.

**Ludovica Rubbini, la bolognese che porta la città al SanBrite di Cortina**: Nel cuore della montagna, a due passi dal rifugio del Re di Spagna, il ristorante SanBrite è il punto d’incontro tra tradizione, eccellenza e un tocco di emozione. La cucina del locale, guidata dalla moglie dello chef Riccardo Gaspari, Ludovica Rubbini, è un’esperienza unica: non solo per la qualità dei piatti, ma soprattutto per il modo in cui racconta l’identità della sua città. “Nella cucina del SanBrite c’è anche la nostra città”, afferma Rubbini, che da Bologna – città di origine – ha portato un pezzo di sé a Cortina, dove vive ormai da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ludovica Rubbini, giovane bolognese di 22 anni, si trasferisce a Cortina per amore.

