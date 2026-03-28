Venerdì 27 marzo, Antonella Clerici è tornata in prima serata per condurre l’ultima puntata di questa edizione di The Voice Generations, portando a termine la stagione con uno spettacolo ricco di emozioni. Durante la serata, sono stati assegnati i voti ai concorrenti e sono stati premiati i partecipanti più meritevoli, mentre Arisa si è distinta come coach e cantante, ricevendo un punteggio di 9.

Venerdì 27 marzo Antonella Clerici è tornata in prima serata per condurre l’ultima, emozionante puntata di questa edizione di The Voice Generations. Un percorso lungo, iniziato con le Blind Auditions, che ha portato sul palco i migliori concorrenti di ogni coach, fino all’ appuntamento finale. Ancora una volta grande musica, duetti e storie che si intrecciano sul palco, in una serata che mette insieme tutto quello che ha caratterizzato questa edizione. E, non meno importante, l’ufficializzazione dei vincitori. Le nostre pagelle della finale. Arisa incanta come coach e come cantante (9). Arisa è ormai una coach rodata. In un panorama musicale in cui è riuscita a farsi strada trasformandosi, senza mai perdere la sua cifra e la sua incredibile empatia, porta tutto questo anche nel suo ruolo a The Voice Generations. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - The Voice Generations, le pagelle della finale: Arisa incanta come coach e come cantante (9), Antonella Clerici assegna (e vince) gli Oscar (10)

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