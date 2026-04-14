Cuba tra dramma e resistenza | il 28 aprile incontro pubblico in Camera del Lavoro

Il 28 aprile si terrà un incontro pubblico alla Camera del Lavoro dedicato a Cuba, descrivendo un quadro di difficoltà e resistenza. Recentemente, un convoglio europeo ha attraversato l’Italia portando farmaci, cibo e pannelli solari destinati al popolo cubano, che affronta una grave crisi energetica e sanitaria legata all’embargo degli Stati Uniti. Il rientro in Italia del convoglio è avvenuto pochi giorni fa, segnando un momento di attenzione sulla situazione nel paese caraibico.

È di pochi giorni fa il rientro in Italia dell'European Convoy for Cuba che ha trasportato farmaci, cibo e pannelli solari per il popolo cubano alle prese con una crisi energetica e sanitaria senza pari dovuta alla stretta dell’embargo statunitense. Della delegazione hanno fatto parte anche.🔗 Leggi su Parmatoday.it Ricordando Dario Fo, "Canzoni, pernacchie e giullarate" sabato 28 marzo alla Camera del LavoroNel centenario della nascita (24 marzo 1926) e nel decennale della sua scomparsa (13 ottobre 2016), Milano ricorda Dario Fo, grande attore e... "Referendum giustizia, perché votare no", il 18 febbraio incontro nel Salone Trentin della Camera del LavoroPromosso dal Comitato provinciale società civile per il NO nel referendum costituzionale, vedrà la presenza del magistrato Gennaro Mastroberardino e...