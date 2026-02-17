Referendum giustizia perché votare no il 18 febbraio incontro nel Salone Trentin della Camera del Lavoro
Il Comitato provinciale per il NO al referendum Nordio ha organizzato un incontro a Parma il 18 febbraio, perché vuole spiegare le ragioni per cui invita a votare no. La riunione si terrà alle 15 nel Salone Trentin della Camera del Lavoro, in via Casati Confalonieri 5A. L’obiettivo è informare i cittadini sui rischi delle nuove norme sulla giustizia.
Promosso dal Comitato provinciale società civile per il NO nel referendum costituzionale, vedrà la presenza del magistrato Gennaro Mastroberardino e del segretario confederale nazionale CGIL Christian Ferrari Ad introdurre e moderare l'appuntamento sarà Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma. Dopo la comunicazione di Gennaro Mastrobernardino, magistrato già presidente della sezione dibattimento penale presso il Tribunale di Parma, interverranno Brunella Manotti (Anpi Parma) e Antonino Cento (UdU Parma). Le conclusioni saranno affidate a Christian Ferrari, della segreteria CGIL nazionale.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Referendum Giustizia, esplode il caso della consigliera del Csm Bertolini a rapporto da Meloni. Grosso: “Ecco perché bisogna votare no”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum costituzionale sulla magistratura: perché abbiamo deciso di votare NO; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026.
Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noCome cambierebbe la magistratura se vincesse il sì al referendum sulla giustizia? La «riforma Nordio» va a vantaggio dei cittadini o di chi, di volta in volta, detiene il potere? Rispondono Stefano Ce ... vanityfair.it
Referendum Giustizia 2026: una semplice spiegazione del referendum costituzionale e perché andare a votareCosa sapere per decidere se votare Sì o No al referendum sulla giustizia in programma per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. trend-online.com
Domani, 27 gennaio, ore 16.00 – Camera del Lavoro di Parma, Salone B. Trentin (via Casati Confalonieri, 5/A) "Le Geometrie del Terrore. Storie di deportazione". Intervengono: Valentina Anelli, Nadia Ferrari, Carmen Motta e Domenico Vitale. Al termine dell facebook