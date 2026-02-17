Referendum giustizia perché votare no il 18 febbraio incontro nel Salone Trentin della Camera del Lavoro

Il Comitato provinciale per il NO al referendum Nordio ha organizzato un incontro a Parma il 18 febbraio, perché vuole spiegare le ragioni per cui invita a votare no. La riunione si terrà alle 15 nel Salone Trentin della Camera del Lavoro, in via Casati Confalonieri 5A. L’obiettivo è informare i cittadini sui rischi delle nuove norme sulla giustizia.

Promosso dal Comitato provinciale società civile per il NO nel referendum costituzionale, vedrà la presenza del magistrato Gennaro Mastroberardino e del segretario confederale nazionale CGIL Christian Ferrari Ad introdurre e moderare l'appuntamento sarà Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma. Dopo la comunicazione di Gennaro Mastrobernardino, magistrato già presidente della sezione dibattimento penale presso il Tribunale di Parma, interverranno Brunella Manotti (Anpi Parma) e Antonino Cento (UdU Parma). Le conclusioni saranno affidate a Christian Ferrari, della segreteria CGIL nazionale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

