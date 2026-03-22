Nel centenario della nascita (24 marzo 1926) e nel decennale della sua scomparsa (13 ottobre 2016), Milano ricorda Dario Fo, grande attore e drammaturgo con un appuntamento inedito, "Canzoni, pernacchie e giullari", in programma sabato 28 marzo alla Camera del Lavoro di Milano, luogo storico nel quale hanno debuttato alcuni degli spettacoli più importanti di Fo e ambito di condivisione ideale di molti suoi lavori. L'evento organizzato dalla Cgil Milano, in collaborazione con l’associazione culturale Secondo Maggio e la Fondazione Dario Fo e Franca Rame vuole essere un omaggio all'esponente della cultura italiana del '900 e 'giullare.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ricordando Dario Fo, "Canzoni, pernacchie e giullarate" sabato 28 marzo alla Camera del Lavoro

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