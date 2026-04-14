Nazionale c' è anche Max | Allegri Ct quotazioni in salita È corsa con Conte ma il Milan

Nella nazionale, si fa sempre più insistente la candidatura di Max come nuovo commissario tecnico, con le quotazioni in crescita. Nel frattempo, continua la corsa tra lui e l’ex allenatore del club di Milano, mentre l’allenatore del Napoli ha manifestato chiaramente il suo interesse a tornare in panchina con la fascia di ct. Sul fronte di mercato, il tecnico del Milan ha richiesto al club un investimento significativo per puntare allo scudetto.

In questo finale di Serie A il testa a testa tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri non sarà solo per il secondo posto in classifica, ma anche. per la panchina della Nazionale. Roberto Mancini è il terzo incomodo, ma nella volata tra i due tecnici con più scudetti in attività, l’allenatore di Jesi è staccato. Le quotazioni azzurre di Max, invece, sono in ascesa perché, a dispetto delle rassicurazioni che arrivano dal Milan riguardo al legame con il suo attuale condottiero, l’ingresso (o no) nella prossima Champions League, ma soprattutto i programmi di mercato del club di via Aldo Rossi, potrebbero far saltare. il banco. In caso di arrivo tra le prime quattro, Allegri chiederà più potere decisionale nella scelta dei rinforzi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nazionale, c'è anche Max: Allegri Ct, quotazioni in salita. È corsa con Conte, ma il Milan... Allegri socchiude la porta alla Nazionale: «Mi piacerebbe fare la Champions con il Milan, ma la vita è imprevedibile. Il futuro dell’Italia non dipende solo da ct»di Francesco SpagnoloAllegri in conferenza stampa si è soffermato sul tema Nazionale confermando che non tutto dipende solamente dal ct. Napoli-Milan è anche Conte contro Allegri: rivalità totale e un caso … NazionaleChi vincerà il confronto diretto dello stadio 'Diego Armando Maradona', infatti, potrà provare ancora a contendere il campionato all'Inter di... Argomenti più discussi: Nazionale, c'è anche Max: Allegri Ct, quotazioni in salita. È corsa con Conte, ma il Milan...; Allegri frena ma non chiude la porta alla Nazionale: Io ct? Spero di restare al Milan a lungo; Allegri: Futuro in Nazionale? Contento di essere al Milan e di rimanerci per molti anni; Allegri: Io allenatore della Nazionale? Spero di restare a lungo nel Milan. Il club emiliano conquista la storica promozione nel calcio nazionale per la prima volta, trascinato dall'ex compagno di Ronaldo alla Juve https://bitly.cx/3jrfK - facebook.com facebook #Malagò chiama #Allegri in #Nazionale: ecco cosa sta succedendo intorno all’allenatore del #Milan #ACMilan #SempreMilan x.com