Csa Cisal in prima commissione all' Ars | Serve una proroga per la stabilizzazione degli ex Asu
In una seduta della prima commissione dell’Ars, il sindacato Csa Cisal ha sottolineato la necessità di ottenere una proroga per la stabilizzazione di 1.100 lavoratori provenienti dal bacino ex Asu. La richiesta, formalizzata durante l’incontro, mira a garantire la continuità occupazionale di queste persone, evitando possibili ripercussioni sulla loro stabilità lavorativa. La discussione si è concentrata sull’urgenza di intervenire per tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti.
“E’ indispensabile che l’Ars approvi una proroga per la stabilizzazione dei 1.100 lavoratori del bacino ex Asu: una richiesta che abbiamo formalizzato alla Prima commissione dell’Ars per evitare di danneggiare i lavoratori”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Nicolò Scaglione e Gianluca Cannella del.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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