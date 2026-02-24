Prima la stabilizzazione dei precari | Commissione Ars chiede all' Ast di fermare il concorso per 73 assunzioni

La Commissione Ars ha richiesto all’Ast di sospendere il concorso per 73 assunzioni, poiché si concentra sulla stabilizzazione dei precari. Il bando, pubblicato il 30 gennaio, prevede l’assunzione di operatori di esercizio con contratti a tempo indeterminato. La richiesta nasce dalla necessità di garantire prima la stabilità dei lavoratori già impiegati. La decisione potrebbe influire sui piani di assunzione dell’azienda. La questione resta aperta in attesa di ulteriori sviluppi.

Il bando era stato pubblicato dall'azienda lo scorso 30 gennaio. Lo stop votato all'unanimità dai deputati per dare priorità ai lavoratori interinali. Favorevole anche il governo Il bando è stato pubblicato dall'Ast lo scorso 30 gennaio e prevede l'assunzione di 73 operatori di esercizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time. Adesso, però, la commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell'Ars ha chiesto all'Ast di revocare l'avviso con una risoluzione, proposta da Giuseppe Lombardo, deputato di ScN, e approvata all'unanimità. Favorevole allo stop anche il governo, presente in commissione con l'assessore regionale all'Economia Alessandro Dagnino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Sicilia, Ast: concorso pubblico per 73 autisti da assumere a tempo indeterminatoL’Azienda Siciliana Trasporti ha aperto un concorso pubblico per assumere 73 autisti di autobus a tempo indeterminato.

Lazio. La tabella di marcia della Regione: Prima l’incontro con i sindacati, poi la stabilizzazione dei precari che rientrano nel DpcmCompletato l'iter del censimento azienda per azienda, il prossimo step è la definizione di un accordo con le organizzazioni sindacali mediche e del comparto. A quel punto al via i nuovi ingressi negli ... quotidianosanita.it

Ast, Lombardo: Prima stabilizzare il personale in servizioPALERMO – Non si può parlare di risanamento aziendale e, nello stesso tempo, avviare procedure di assunzione che non risultano previste negli strumenti programmatori approvati. Serve coerenza, traspa ... livesicilia.it

