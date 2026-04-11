Oristano strade invase dall’erba | allarme sicurezza e blocchi ai lavori

A Oristano, le strade sono invase dall’erba alta, creando preoccupazioni sulla sicurezza. I consiglieri provinciali del campo largo hanno presentato un’interpellanza urgente per segnalare la situazione, evidenziando come la vegetazione ostruisca le vie di comunicazione e abbia causato blocchi ai lavori di manutenzione. La questione riguarda diverse strade della provincia, con richieste di intervento immediato per risolvere il problema.

I consiglieri provinciali del campo largo hanno presentato un’interpellanza urgente a Oristano per segnalare il pericolo rappresentato dalla vegetazione che invade le strade della provincia. Renzo Ponti, Angelo Masala, Federica Piras e Laura Celletti denunciano come la scarsa manutenzione delle carreggiate comprometta la sicurezza stradale proprio mentre l’Oristanese si prepara ad accogliere un aumento dei flussi turistici. Il blocco degli interventi nonostante le gare concluse. La questione sollevata dai firmatari dell’istanza riguarda principalmente lo stallo operativo che ha colpito i lavori di manutenzione programmata. Sebbene le procedure di gara siano state completate, non risulta ancora l’inizio di alcun cantiere sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano, strade invase dall’erba: allarme sicurezza e blocchi ai lavori Maltempo a Tollo, partono i lavori urgenti: strade invase da fango e detritiSono partiti a Tollo i primi interventi urgenti per la messa in sicurezza della viabilità comunale dopo i danni causati dal maltempo dei primi giorni... Maltempo in Italia, esonda fiume: strade invase dall’acqua. È emergenzaLa natura torna a fare paura nel Salento, trasformando una tranquilla serata costiera in un’emergenza che tiene col fiato sospeso l’intera comunità.