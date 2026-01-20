Maicon, ex giocatore dell’Inter, ha espresso la propria opinione sulla corsa allo scudetto, indicando i nerazzurri di Chivu come favoriti. Attraverso le sue parole, sottolinea la fiducia nel gruppo e nella gestione, offrendo un’analisi senza enfasi. Le dichiarazioni di Maicon rappresentano un punto di vista autorevole nel panorama calcistico italiano, evidenziando le ragioni della sua convinzione sulla possibilità di conquista da parte dell’Inter.

Inter News 24 Maicon, leggenda dell’Inter, ha indicato nei nerazzurri di Chivu i netti favoriti per la vittoria dello scudetto: le sue dichiarazioni. In attesa del fischio d’inizio della sfida contro l’Arsenal, il “Colosso” Maicon torna a far sentire la sua voce. In un’intervista rilasciata a Repubblica, l’eroe del Triplete ha analizzato il momento magico dell’Inter di Cristian Chivu, lodando il lavoro del suo ex compagno di squadra e ribadendo il suo amore viscerale per i colori nerazzurri. L’intervista integrale a Repubblica. Maicon, perché è convinto che l’Inter vincerà lo scudetto? « Perché è superiore alle altre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perchè. Chivu? Un genio empatico»

