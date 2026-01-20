Maicon non ha dubbi | L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l’allenatore
Maicon, ex terzino dell’Inter, esprime fiducia nella vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri, sottolineando la presenza di Chivu come allenatore. Dal Brasile, dove vive e viaggia con le Legends, mantiene vivo l’interesse per il calcio italiano e analizza le dinamiche della Serie A. La sua opinione si basa sulla comprensione delle qualità del team e sulle prospettive future di una delle squadre più prestigiose del campionato italiano.
Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio per il centrocampista ungherese! Il comunicato Mercato Genoa: sirene nelle scorse ore per Norton-Cuffy! Intanto è fatta per Bijlow e viene ufficializzato un addio. Tutti i movimenti Calciomercato Juve: Vlahovic non rinnova ma rimane in Serie A? È lotta a due per il serbo, ecco dove potrebbe trasferirsi Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Mercato Genoa: sirene nelle scorse ore per Norton-Cuffy! Intanto è fatta per Bijlow e viene ufficializzato un addio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perchè. Chivu? Un genio empatico»Maicon, ex giocatore dell’Inter, ha espresso la propria opinione sulla corsa allo scudetto, indicando i nerazzurri di Chivu come favoriti.
Leggi anche: Garbo sicuro: «L’Inter è avanti per lo scudetto, Chivu è un grande allenatore. Serie A modesta, vi spiego perché»
Akanji sarà ancora nerazzurro, la conferma di Romano: L'Inter non ha dubbi; Patty Pravo ha un'amica cantante di fama internazionale che non indovinerete mai: con lei chatta sui social, ecco chi è.
Maicon sicuro: L'Inter vincerà lo Scudetto. Chivu empatico, ha grandi doti umane - L'Inter vincerà lo Scudetto. Maicon è sicuro, non ha dubbi e lo spiega in un'intervista rilasciata a La Repubblica,. tuttomercatoweb.com
Il Colosso Maicon incorona l'Inter di Chivu! #Maicon #Chivu #Inter #Scudetto #SerieA #Triplete #ForzaInter #InsideInter #Repubblica - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.