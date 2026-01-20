Maicon, ex terzino dell’Inter, esprime fiducia nella vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri, sottolineando la presenza di Chivu come allenatore. Dal Brasile, dove vive e viaggia con le Legends, mantiene vivo l’interesse per il calcio italiano e analizza le dinamiche della Serie A. La sua opinione si basa sulla comprensione delle qualità del team e sulle prospettive future di una delle squadre più prestigiose del campionato italiano.

Maicon non ha dubbi: «L'Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l'allenatore»

Maicon, ex giocatore dell'Inter, ha espresso la propria opinione sulla corsa allo scudetto, indicando i nerazzurri di Chivu come favoriti.

Maicon sicuro: L'Inter vincerà lo Scudetto. Chivu empatico, ha grandi doti umane

